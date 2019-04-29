Природные пожары в России охватили 7,5 тысячи гектаров

Площадь природных пожаров в России превысила 7,5 тысячи гектаров. По данным "Авиалесоохраны", самой сложной остается ситуация в Забайкалье и в Амурской области. Есть очаги и в регионах Европейской части России.

Так, во Владимирской области действует особый противопожарный режим. Класс опасности — четвертый, а всего классов пять. Главная задача — обнаружить и потушить пожар, пока он не охватил большую площадь. Помогают мониторинг из космоса, видеокамеры и ежедневный обход территории, передает телеканал "Россия 24".

Полицейские и лесничие раздают листовки, ограничивают въезд в леса, и объясняют отдыхающим, почему нельзя жечь костры. Ситуацию отслеживают с воздуха со специальных самолетов.