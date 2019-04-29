29 апреля 201907:25
Вучич пообещал побороться за Сербию на саммите в Берлине
Президент Сербии пообещал, что будет бороться за свою страну на предстоящем саммите в Берлине. Александр Вучич заявил, что будет отстаивать интересы Белграда, хотя ясно, что Сербия окажется единственным государством, выступающим против независимости Косова и Метохии.
29 апреля в столице Германии пройдет конференция, посвященная развитию ситуации на Западных Балканах, передает телеканал "Россия 24". Инициаторами выступили Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Именно они будут встречать участников. Ранее глава Сербии отметил, что не верит в успех предстоящих переговоров.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Зеленский предложил россиянам украинское гражданство
- Лондон готовит пакет мер против Москвы и Пекина
- Эксклюзивный репортаж о визите Ким Чен Ына в Россию
- Пожар на складе "Магнита": уцелели только стены
- Бойня на Шри-Ланке: брат смертника схвачен с двумя мечами
Самое читаемое
-
Виктор Началов о последнем дне Юлии: она нас слышала
- Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде
- Участник недели моды скончался прямо на подиуме. Видео
- Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе
- Прыгнула вслед за ребенком с десятого этажа: мать с малышом погибли, спасаясь от пожара
Телеканал "Россия"
-
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- В Москве прошла вечеринка "Евровидения"
- После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата
- #Шок! Певец Прохор Шаляпин тайно похоронил отца
Вести.Экономика
-
Заседание ЦБ РФ: когда регулятор начнет снижать ставку?
- Тропический лес размером с Англию исчез в 2018 году: 5 главных угроз
- Признаки нездорового рынка, или почему обвал неизбежен
- Как достичь успеха: топ-10 советов от успешных предпринимателей
- Президент РФ впервые прокомментировал победу Зеленского
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
В России жестоко уничтожают нелегальные "Фольксвагены" (видео)
- Хит-парад. Самые прожорливые кроссоверы и внедорожники
- Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала
- "Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской
- Проезд по трассе М-4 дорожает: еще одним бесплатным участком стало меньше
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Почему переедать на праздники не так уж вредно
- Есть вопрос: может ли кофеин сделать тренировки эффективнее
- К 2050 году от супербактерий будет умирать больше людей, чем от рака
- Уборка и стирка полезны для мозга
- Говорят ученые: вейпинг может вызывать никотиновые судороги
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Уроки шитья, пекарни, концерты и ярмарки: куда приглашает фестиваль "Пасхальный дар"
- Уроки репетитора-садиста оценили по УК
- Дорогами Победы: "Ночные волки" взяли курс на Берлин
- Невероятно характерная и неподражаемая: Элина Быстрицкая останется в сердцах навсегда
- Пожар в Университете имени Губкина: причиной могло быть короткое замыкание
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Детектор тёмной материи обнаружил самое редкое событие, когда-либо наблюдавшееся наукой
- В электронных сигаретах найден неожиданный источник опасности
- Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях
- Страшно красив: у древнего краба были огромные глаза и странный рот
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом
Сегодня
Началась самая короткая рабочая неделя в году
29 минут назад
Трансляции
Новые "Мстители" стартовали с рекорда
6 часов назад
Как дед: Ким Чен Ын тоже поехал в Россию в 37
10 часов назад
Российские юниоры завоевали серебро чемпионата мира по хоккею
6 часов назад
267
Пушков: пока Украина - пугало, а не пример демократии
7 часов назад
Встреча Путина и Кима закончилась долгим рукопожатием
9 часов назад
"Президентский" фрегат и рокировка Минобороны
10 часов назад
Пасха: Христос побеждает смерть
10 часов назад
Песков: Китай присоединился не к санкциям, а к ограничениям
17 часов назад
Песков рассказал, как Путин живет в плотном графике
17 часов назад
На Шри-Ланке законодательно запретят закрывать лицо
9 часов назад
Зеленский противоречит сам себе
9 часов назад
Президентом Казахстана хотят стать девять человек
9 часов назад
Киселёв: Трамп выступил против свободы вообще
9 часов назад
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
26.04.2019 17:40
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей
22.04.2019 15:04
Российские бойцы ММА устроили потасовку перед турниром
5 часов назад
Как живут немцы в сибирской Аполлоновке
8 часов назад
Украину ждет война за парламентские мандаты
8 часов назад
Крым удивляет: каждый здесь найдет свое
8 часов назад
Умер бывший генконструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов
9 часов назад
Европа не осознала свой интерес в отношении Украины
9 часов назад
Зеленский переименовался, Порошенко ждет благодарности
10 часов назад
Шри-Ланка не была готова к терроризму новой формации
10 часов назад
Окно в Пасху
13 часов назад
Норвежские ученые рассказали о влиянии видеоигр на детей
13 часов назад
Песков ответил на "тайный" вопрос
17 часов назад
Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье
19 часов назад
Самые красивые пасхальные яйца: какими их видят архитекторы
20 часов назад