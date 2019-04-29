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29 апреля 201907:00

Началась самая короткая рабочая неделя в году

фото: Михаил Свешников

В России началась самая короткая рабочая неделя в году – она продлится всего два дня, 29 и 30 апреля. Далее последуют сразу пять выходных – с 1 по 5 мая.

30 апреля – предпраздничный день, поэтому рабочее время сокращается на один час, напоминает РИА Новости.

Дни с 6 по 8 снова будут рабочими, а затем опять следует череда выходных – с 9 по 12 мая.

 

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