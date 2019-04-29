На сайте Министерства обороны РФ появился раздел о Параде Победы

Как пройдут парады Победы в городах России, можно узнать на сайте Министерства обороны России.

В мультимедийном проекте представлен порядок следования пеших и механизированных колонн, передает телеканал "Россия 24". Есть также информация о ходе авиапарадов, числе участников, составе техники, месте и времени проведения салютов.

Так, согласно информации портала, всего по России в парадах будет занято почти 60 тысяч человек и более полутора тысяч военных машин. Для любителей истории в специальном разделе разместили уникальные снимки Парада Победы на Красной площади в 1945 году.