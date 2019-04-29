Злостные нарушители будут попадать в специальную базу ГИБДД

Злостные нарушители, имеющие десятки штрафов в год, будут попадать в единую базу данных ГИБДД. Там же будут фиксироваться случаи лишения водительских прав, сообщают в управлении деятельности Госавтоинспекции МВД России.

Кроме того, ГИБДД надеется, что ей будет предоставлена информация о людях, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах. Пациентам таких учреждений права выдаваться не будут, передает РИА Новости.

Также госавтоинспекция направила в правительство законопроект, согласно которому иностранцы, имеющие вид на жительство, будут обязаны сдавать экзамены на права. Это правило будет распространяться и на тех россиян, кто получил права в другой стране.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной выступил за лишение прав водителей с наркотической зависимостью. Это можно осуществить с помощью цифровизации и объединения баз наркодиспансеров с базами ГИБДД.