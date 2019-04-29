Тренер английского "Лидса" Бьелса велел игрокам пропустить гол

Необычный для современного футбола случай произошел в матче английского Чемпионшипа между клубами "Лидс" и "Астон Вилла". Игроки хозяев забили гол в то время, как соперник получил травму. Тренер "Лидса" Марсело Бьелса велел своим игрокам пропустить гол без сопротивления.

Традиционно в тот момент, когда кто-то из игроков травмирован, соперники останавливают атакующие действия для того, чтобы врачи могли оказать помощь. В отчетной игре футболисты "Лидса" не заметили, что игрок "Виллы" лежит на газоне и завершили свою атаку голом.

Эпизод спровоцировал драку, в результате которой футболист "Астон Виллы" Анвар Эль-Гази получил красную карточку. Естественно, что гости были на взводе, но ситуацию разрулил Бьелса, который приказал игрокам дать команде соперника свободно забить гол.

Матч в итоге так и закончился – 1:1. И это для "Лидса" означало, что клуб лишился шансов на прямой выход в премьер-лигу. Первые два места в Чемпионшипе заняли "Норвич" и "Шеффилд Юнайтед", а "Лидс", "Астон Вилла" и "Вест Бромвич" будут оспаривать третью путевку в высший дивизион. Четвертый участник плей-офф еще не определился.

Главный тренер "Виллы" Дин Смит оценил поступок коллеги: "Сразу после эпизода Бьелса извинился и согласился, что гол был забит неверно. Это идеальный пример Fair Play ("честной игры"), но, признаюсь, матч был очень крутым до этого момента".

Сам Бьелса обошелся очень скромным комментарием: "Да, мы отдали им этот гол. Но футбол в Англии славится настоящим соревновательным духом, поэтому я не вижу смысла дополнительно комментировать случившееся. Это могло произойти в любом матче любой английской лиги".