Российский гонщик Даниил Квят появится на обложке игры F1 2019
Российский гонщик, пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят появится на обложке физического издания гоночного симулятора F1 2019, созданного по лицензии Формулы-1. Игра поступит в продажу 29 июня 2019 года для консолей PlayStation 4, Xbox One, а также для PC.
Разработчик F1 2019 компания Codemasters на этапе Формулы-1 в Азербайджане показала болельщикам обложки предстоящего гоночного симулятора. Как сообщает SportGame.Pro, обложку легендарного издания украсят лица легенд Формулы-1 бразильца Айртона Сенны и француза Алена Проста, игрокам будут доступны их машины – McLaren MP4/5B и Ferrari F1-90 соответственно.
Помимо этого, британская студия презентовала региональные обложки игры, на всех версиях, кроме французской, изображен Льюис Хэмилтон в паре с одним гонщиком. Например, на обложке для Англии компанию Хэмилтону составит Себастьян Феттель ("Феррари"), для Испании – Карлос Сайнс ("Макларен"), для Австралии – Даниэль Риккардо ("Рено"), а для России – Даниил Квят.
There's one more cover art territory that we have to reveal, especially because it's his birthday today, if you're in 🇷🇺Russia, Daniil Kvyat stars alongside Lewis Hamilton!— Formula 1® Game (@Formula1game) 26 апреля 2019 г.
Happy birthday, @kvyatofficial! 🎊🎉
🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/6JImB0XBqI
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