Древнейшие в Америке следы человека найдены на юге Чили

На юге Чили ученые обнаружили человеческие следы, возраст которых составляет 15,6 тысяч лет, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Teletrece.

Находка принадлежит группе ученых из Южного университета Чили. Специалисты сделали открытие при раскопках в одном из районов города Осорно еще в 2011 году. Через несколько лет ученые пришли к выводу, что найденные следы относятся к позднему Плейстоцену — эпохе четвертичного периода, начавшейся 2,588 миллионов лет назад и закончившейся 11,7 тысяч лет назад.

По словам археологов, удалось установить возраст находки, благодаря органическому растительному материалу, извлеченному из места раскопок.

Ученые отметили, что в тех же слоях почвы были найдены каменные орудия, которые можно считать дополнительным свидетельством того, что в Южной Америке в то время уже жили люди. Ранее чилийским археологам уже удалось найти человеческий след возрастом 14,6 тысяч, но в научном сообществе продолжались споры о времени заселения континента.

Самые древние следы наших предков, возраст которых оценивается в 3,5 миллионов лет, были обнаружены в Танзании.