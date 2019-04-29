Grenke Chess Classic. Свидлер проиграл чемпиону мира Карлсену

В немецком Баден-Бадене близок к завершению крупный шахматный турнир Grenke Chess Classic, в котором участвуют чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, экс-чемпион индус Вишванатан Ананд и многократный чемпион России Петр Свидлер. Накануне россиянин проиграл Карлсену.

Три партии из пяти завершились в ходе предпоследнего 8-го тура результативно: Максим Вашье-Лаграв (Франция) переиграл немца Винсента Каймера, а представитель США Фабиано Каруана – другого хозяина площадки Георга Майера. Две другие встречи принесли ничьию

За тур до конца лидирует Карлсен (6,5 очков), который в любом случае или выиграет турнир единолично, или в случае своего поражения в 9-м туре поделит первый приз. Вторым идет Каруана (5,5 очков), далее Вашье-Лаграв (5), Свидлер, Левон Аронян (Армения), Аркадий Найдич (Азербайджан) и Ананд (по 4).