Кипрский маньяк утопил тела своих жертв в ядовитом озере

Кипрская полиция нашла чемодан с женскими останками на дне ядовитого озера Коккинопезоула.

На прошлой неделе был арестован 35-летний военнослужащий, сознавшийся в убийствах пяти женщин и двух девочек. Это первый серийный маньяк в истории Кипра. Со своими жертвами он знакомился через мобильное приложение.

Тела убитых он сложил в чемодан и утопил в озере недалеко от Никосии. Озеро имеет ярко-оранжевый цвет и является высокотоксичным, так как находится на месте шахты медного рудника. Чтобы достать чемодан, водолазу пришлось надевать костюм с повышенной защитой, сообщает издание Sky News. На остров приедут британские полицейские, чтобы помочь в расследовании.