Дарья Касаткина поднялась на 21-е место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась с 22-й на 21-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Возглавляет рейтинг по-прежнему представительница Японии Наоми Осака (6151 очко), а на второе место с третьего поднялась чешка Петра Квитова (6015), сместив Симону Халеп (5682) из Румынии.

На четвертой строчке расположилась немка Анжелик Кербер (5220), на пятой – чешка Каролина Плишкова (5111), на шестой – украинка Элина Свитолина (4921), на седьмом – голландка Кики Бертенс (4765), на восьмом – американка Слоан Стивенс (4386), а замыкает первую десятку Арина Соболенко (3520) из Белоруссии.

Лучшей из россиян стала Дарья Касаткина, поднявшаяся с 22-го на 21-е место. Ее соотечественница Мария Шарапова – 28-я, Анастасия Павлюченкова – 35-я, Екатерина Александрова (57), Маргарита Гаспарян – 65-я, Евгения Родина – 68-я, Виталия Дьяченко – 73-я, Анастасия Потапова – 74-я, Вероника Кудерметова – 77-я, Вера Звонарева – 82-я, Екатерина Макарова – 89-я.