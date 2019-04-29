Тренер "Реала" Зидан: у меня нет объяснений поражению от "Райо"

Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан после поражения "сливочных" от одного из аутсайдеров испанской Примеры "Райо Вальекано" (0:1) был крайне недоволен как результатом, так и игрой своих подопечных. "Так играть нельзя", — негодовал француз.

При этом Зидан отметил, что его план на игру не сработал: "Мы не сделали ничего во всех линиях с первой минуты встречи и до самого конца. Бывает, когда ты не можешь реализовать момент, но сегодня мы просто ничего не создали. Мы должны быть очень злы, и я зол, потому что пострадал наш имидж".

"Я всегда буду защищать своих игроков, но только не сегодня. Так играть просто нельзя. Конечно, в этом не только их вина, я тоже несу ответственность, потому что я выбираю состав и готовлю футболистов к матчу. Должен признать, что сегодня план не сработал", – сказал тренер "сливок".

При этом Зидан признался, что у него нет объяснений ситуации: "Нам осталось три матча [в Примере], чтобы закончить сезон. Мы были слегка злы после игры с "Хетафе", но там у нас была какая-никакая игра, моменты. В матче с "Атлетиком" дома мы созидали неплохо. Но сегодня не было ничего – с первой по 90-ю минуту".

"Конечно, при таких результатах я бы хотел, чтобы сезон поскорее закончился, но нам нужно сыграть еще три матча. И нам нельзя заканчивать сезон вот так. Сегодня и то, что я придумал в плане схемы, вообще не сработало", — заключил Зинедин Зидан.