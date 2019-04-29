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29 апреля 201909:43 Татьяна Шевчук

В Хабаровском крае геолог чудом остался жив после нападения медведя

ГТРК "Дальневосточная"

На геолога разведывательной станции в Тугуро-Чумиканском районе напал медведь. Трагедия произошла когда мужчина возвращался на базу. Медведь вышел буквально на встречу. Скрыться от него не получилось никак. На помощь пришли находящиеся неподалеку коллеги — они выстрелили в хищника из ружья.

Мужчине потребовалась срочная эвакуация в Хабаровск. В воздух был поднят вертолет авиационно-спасательного центра с бригадой медиков. Как рассказал начальник отдела летной подготовки Хабаровского авиационно-спасательного центра Сергей Бондаренко: "Врачи медицины катастроф прямо на борту оказали первую необходимую помощь пострадавшему".

По прибытию в Хабаровск пострадавшего в крайне тяжёлом состоянии доставили в краевую больницу. Он был в сознании, за время полета его самочуствие не ухудшилось, но срочно требовалось хирургическое вмешательство. На теле больше 20 рваных обширных ран. В первую очередь была оказана противошоковая помощь. Раны оказались настолько глубокие - врачи предполагали, что часть внутренних органов могла выпасть. И.о. заместителя главного врача по хирургической работе КГБУЗ "Краевая клиническая больница №1" Евгений Кашкаров, рассказал: "У пострадавшего обширная рана на голове, на теле. Наиболее грубые и массивные в зоне тазовых костей. Видимо, там медведь прихватывал сильнее всего. Он достаточно яростно сопротивлялся хищнику".

Как сообщает ГТРК "Дальневосточная", операция завершилась успешно. Состояние геолога тяжёлое, но стабильное. Ему еще предстоит дополнительное обследование, так как не исключается вероятное повреждения внутренних органов.

Текст: ГТРК "Дальневосточная"

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