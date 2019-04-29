На Шри-Ланке запретили закрывать лица

На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо. Соответствующий указ ранее подписал президент страны Майтрипал Сирисена, чтобы упростить работу правоохранительных органов и облегчить идентификацию граждан, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В настоящее время в стране действует чрезвычайное положение. Повышенные меры безопасности были введены после серии терактов, осуществленных боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

8 взрывов прогремели в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа 21 апреля (в католическое пасхальное воскресенье). В последующие дни сработало еще несколько взрывных устройств. Жертвами терактов, по уточненным данным, стали около 250 человек.