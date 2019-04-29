Россияне Хачанов и Медведев сохранили свои места в рейтинге ATP

Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев сохранили 13-е и 14-е места соответственно в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Первая десятка рейтинга претерпела минимум изменений. Так, аргентинец Хуан Мартин Дель Потро (3225 очков) поднялся с девятого на восьмое место, американец Джон Изнер (3085) опустился с девятой строчки на десятую, а представитель Греции Стефанос Циципас (3030) – с восьмой на десятую.

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович (11160 очков), второй – испанец Рафаэль Надаль (7765), а замыкает тройку лидеров немец Александр Зверев (5770).

Лучшими из россиян стали Карен Хачанов и Даниил Медведев, в их активе 2685 и 2625 очков соответственно. Андрей Рублев – 89-й, Евгений Донской – 136-й, Евгений Карловский – 233-й, Алексей Ватутин – 234-й.