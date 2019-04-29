Сергей Семак: задача, которая стояла перед началом сезона, почти выполнена

В матче 26-го тура российской премьер-лиги петербургский "Зенит" на своем поле обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 4:2. Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Хорошее начало матча в нашем исполнении. Много создаем и много забиваем. К сожалению, пропустили два мяча. Легкость первого тайма, которая ощущалась, сыграла для нас плохую службу, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Пару моментов не доработали, пропустили два мяча. Второй тайм вышел совершенно другим: испытывали нервозность, поскольку цена ошибки была достаточно высока. Забей раньше четвертый мяч, можно было бы спокойнее завершать игру. В целом, заслуженная победа. Идем дальше".

"Зенит" не опустится ниже третьего места, а значит примет участие в Лигу чемпионов: "задача, которая стояла перед началом сезона, почти выполнена. Учитывая то, что находимся на первом месте, думаем только о нем. Приятно, что не опустимся ниже третьего, но все мысли о том, чтобы остаться на первой строчке", – резюмировал Семак.