Ученые СО РАН разработали уникальный наноматериал с антибактериальными свойствами

Ученые Института неорганической химии СО РАН создали наноматериал с антибактериальными свойствами, сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу Института цитологии и генетики Новосибирска. Чтобы его улучшить и наделить новыми качествами, специалисты изменили ориентации частиц в структуре материала.

"В результате сотрудники открыли метод получения вертикально-ориентированных пластинчатых наночастиц при достаточно низкой температуре", — сообщила пресс-служба вуза.

Как рассказала научный сотрудник лаборатории функциональных пленок и покрытий ИНХ СО РАН, кандидат химических наук Ивана Меренкова, такая ориентация наночастиц позволит не только расположить большее их количество на одинаковой площади, но и изменить свойства материала. Для лучшего понимания процесса ученые привели следующий пример: если в центре города вместо одноэтажного офиса построить высотный деловой центр, то при равной площади участка земли, во втором случае число рабочих мест будет значительно больше. Соотвественно, возрастет и прибыль.

Для того, чтобы проверить антибактериальные свойства, специалисты поместили на поверхность гексагонального нитрида бора (h-BN) (материал близок по своему строению к графиту) каплю с бактериальной суспензией. Через час ученые отметили, что при вступлении в контакт с вертикально ориентированными наночастицами большая часть бактерий погибла.

"Мы считаем, что такой эффект связан с механическим повреждением мембраны бактериальной клетки, из-за контакта с наночастицами h-BN. Эти частицы имеют острые вершины, как лезвия ножей. Они наносят урон всем попавшим на них объектам. Необходимо отметить важность этого открытия. Что касается практического использования нового материала, он может применяться в медицине в качестве антибактериального покрытия для хирургических инструментов", — отметила кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии ФИЦ ИЦиГ СО РАН Татьяна Фролова.