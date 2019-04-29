Житель Приморья стал Героем труда за возрождение промысла сардин-иваси
Сегодня в Кремле вручат награды Героям труда. Церемонию проводят ежегодно в канун Первого Мая. На этот раз почетных званий удостоены пять человек, в их числе — сотрудник группы компаний "Доброфлот" Сергей Антонов. О человеке, который вошел в историю рыбной отрасли на Дальнем Востоке, расскажет Андрей Колесников.
Редкие кадры, снятые в Японском море: промысловики ставят гигантский невод – кошелек. Верхняя часть сетки очерчивает края своеобразного подводного бассейна с попавшей в него рыбой, который затем бережно подтягивают с уловом к промысловому судну. Еще живую рыбу перегружают в трюмы мотоботов, чтобы в кратчайшие сроки доставить на плавбазу "Всеволод Сибирцев" для переработки.
Для нынешних специалистов отрасли работать с такими снастями в новинку. Хотя всего каких-то лет 30 назад, еще в Советском Союзе, этот вид промысла активно использовали рыбаки. Дело в том, что другие, траловые сети, здесь бесполезны – нежная, богатая жирными кислотами Омега 3 рыба, требует деликатного обращения, иначе портится еще в процессе лова. 25 лет назад сардина ушла далеко в океан, ее добыча сократилась, а промысловое мастерство было забыто. В 2016-м косяки иваси, миллионы тонн, вновь подошли к российским берегам. Но вот поймать, сохранить и доставить ценную рыбу до потребителя до сих пор удается не многим.
Сергей Антонов – автор возрождения промысла сардин-иваси. Он нашел старые чертежи, с нуля рассчитал параметры и требования к материалам, своими собственными руками связывал первые полотна, жгуты, поводки и веревки в сложные системы кошельковых неводов. За подходящими материалами для производства и оборудованием поначалу пришлось поездить по миру.
"Сложности были, конечно, огромные, сложности были, потому что все промысловые механизмы разоружили, орудий лова не было. Нужно было восстановить все пароходы, промысловые механизмы поставить. Я тоже ездил, нашел механизмы, мы их закупили, привезли, доставили", — рассказывает руководитель направления промвооружения и такелажа "Доброфлота" Сергей Антонов.
- По сути все пришлось начинать с нуля?
- Да, с самого начала. Мы их восстановили, как они были по советским временам.
За тем, как ставят в море его, "антоновский", кошелек, архитектор невода следит лично, выходя на каждый промысел вместе с рыбаками. Во время "охоты" на иваси, его слушают все – от капитанов до рядовых моряков.
Восстанавливая такую сложную деятельность, в море — за 1000 км от берега — он находился один, кто взял ответственность за результат на себя. Экипаж не всегда верил в его успех и на протяжении трех лет ему приходилось свою уверенность передавать экипажу, и в каких-то случаях даже заставлять их верить в успех этого дела. Именно благодаря этому мы сегодня имеем на столах этот вкусный и полезный продукт.
На большинстве выпускаемых консервов "Доброфлота" надпись — "Сделано в море". И это не просто маркетинговый ход. На самом деле большая часть улова сдается на плавучие заводы, где и перерабатывается, то есть прямо в точке промысла. На берег крупнейшая плавбаза "Всеволод Сибирцев" привозит уже готовую продукцию. Всего в компании 15 рыбодобывающих судов, конечно, они ведут промысел не только иваси, но и другой рыбы ценных пород. Кстати, сети под каждый ресурс здесь тоже научились делать самостоятельно. Конечно же, под руководством Антонова.
Это пока единственная уникальная история для всей рыбной отрасли Дальнего Востока, когда рыбоперерабатывающее предприятие полностью обеспечивает себя орудиями лова. В этом цеху их выпускают около 10 видов, в том числе и те самые кошельковые невода, с помощью которых совсем недавно был возобновлен промысел сардин-иваси.
Как и в 1973 году, когда молодой выпускник рыбохозяйственного техникума в Баку Сергей Антонов попал по распределению во Владивосток, и сегодня он по-прежнему увлечен своей работой. На берегу долго не бывает.
- Я должен все равно проверять, курировать, потому что это очень сложный процесс.
О заслугах своего сотрудника, внесшего такой существенный вклад в дело продовольственной безопасности страны, руководство компании поставило в известность чиновников Росрыболовства, власти региона и края. Ответ из Москвы ждали недолго: на днях президент подписал указ "О присвоении Сергею Антонову звания Героя Труда России".
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