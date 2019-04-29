Новости Общество

Все видео этой рубрики
29 апреля 201910:30 Андрей Колесников

Житель Приморья стал Героем труда за возрождение промысла сардин-иваси

Сегодня в Кремле вручат награды Героям труда. Церемонию проводят ежегодно в канун Первого Мая. На этот раз почетных званий удостоены пять человек, в их числе — сотрудник группы компаний "Доброфлот" Сергей Антонов. О человеке, который вошел в историю рыбной отрасли на Дальнем Востоке, расскажет Андрей Колесников.

Редкие кадры, снятые в Японском море: промысловики ставят гигантский невод – кошелек. Верхняя часть сетки очерчивает края своеобразного подводного бассейна с попавшей в него рыбой, который затем бережно подтягивают с уловом к промысловому судну. Еще живую рыбу перегружают в трюмы мотоботов, чтобы в кратчайшие сроки доставить на плавбазу "Всеволод Сибирцев" для переработки.

Для нынешних специалистов отрасли работать с такими снастями в новинку. Хотя всего каких-то лет 30 назад, еще в Советском Союзе, этот вид промысла активно использовали рыбаки. Дело в том, что другие, траловые сети, здесь бесполезны – нежная, богатая жирными кислотами Омега 3 рыба, требует деликатного обращения, иначе портится еще в процессе лова. 25 лет назад сардина ушла далеко в океан, ее добыча сократилась, а промысловое мастерство было забыто. В 2016-м косяки иваси, миллионы тонн, вновь подошли к российским берегам. Но вот поймать, сохранить и доставить ценную рыбу до потребителя до сих пор удается не многим.

Сергей Антонов – автор возрождения промысла сардин-иваси. Он нашел старые чертежи, с нуля рассчитал параметры и требования к материалам, своими собственными руками связывал первые полотна, жгуты, поводки и веревки в сложные системы кошельковых неводов. За подходящими материалами для производства и оборудованием поначалу пришлось поездить по миру.

"Сложности были, конечно, огромные, сложности были, потому что все промысловые механизмы разоружили, орудий лова не было. Нужно было восстановить все пароходы, промысловые механизмы поставить. Я тоже ездил, нашел механизмы, мы их закупили, привезли, доставили", — рассказывает руководитель направления промвооружения и такелажа "Доброфлота" Сергей Антонов.

- По сути все пришлось начинать с нуля?

- Да, с самого начала. Мы их восстановили, как они были по советским временам.

За тем, как ставят в море его, "антоновский", кошелек, архитектор невода следит лично, выходя на каждый промысел вместе с рыбаками. Во время "охоты" на иваси, его слушают все – от капитанов до рядовых моряков.

Восстанавливая такую сложную деятельность, в море — за 1000 км от берега — он находился один, кто взял ответственность за результат на себя. Экипаж не всегда верил в его успех и на протяжении трех лет ему приходилось свою уверенность передавать экипажу, и в каких-то случаях даже заставлять их верить в успех этого дела. Именно благодаря этому мы сегодня имеем на столах этот вкусный и полезный продукт.

На большинстве выпускаемых консервов "Доброфлота" надпись — "Сделано в море". И это не просто маркетинговый ход. На самом деле большая часть улова сдается на плавучие заводы, где и перерабатывается, то есть прямо в точке промысла. На берег крупнейшая плавбаза "Всеволод Сибирцев" привозит уже готовую продукцию. Всего в компании 15 рыбодобывающих судов, конечно, они ведут промысел не только иваси, но и другой рыбы ценных пород. Кстати, сети под каждый ресурс здесь тоже научились делать самостоятельно. Конечно же, под руководством Антонова.

Это пока единственная уникальная история для всей рыбной отрасли Дальнего Востока, когда рыбоперерабатывающее предприятие полностью обеспечивает себя орудиями лова. В этом цеху их выпускают около 10 видов, в том числе и те самые кошельковые невода, с помощью которых совсем недавно был возобновлен промысел сардин-иваси.

Как и в 1973 году, когда молодой выпускник рыбохозяйственного техникума в Баку Сергей Антонов попал по распределению во Владивосток, и сегодня он по-прежнему увлечен своей работой. На берегу долго не бывает.

- Я должен все равно проверять, курировать, потому что это очень сложный процесс.

О заслугах своего сотрудника, внесшего такой существенный вклад в дело продовольственной безопасности страны, руководство компании поставило в известность чиновников Росрыболовства, власти региона и края. Ответ из Москвы ждали недолго: на днях президент подписал указ "О присвоении Сергею Антонову звания Героя Труда России".

Сейчас

09:31

На Шри-Ланке запретили закрывать лица

07:09

Стрелок в синагоге в Калифорнии действовал один

06:58

Франция хочет предложить Евросоюзу отменить антироссийские санкции

01:43

На выборах в Испании победили социалисты

01:10

У границ с Россией начинаются учения НАТО

00:54

Новые "Мстители" стартовали с рекорда

00:46

В Нигерии похищены сотрудники нефтяной компании

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Впервые с 2006 года Россия не вошла в топ-5 стран с наибольшим оборонным бюджетом

Впервые с 2006 года Россия не вошла в топ-5 стран с наибольшим оборонным бюджетом

5 часов назад
На Шри-Ланке запретили закрывать лица

На Шри-Ланке запретили закрывать лица

43 минуты назад
На сайте Министерства обороны РФ появился раздел о Параде Победы

На сайте Министерства обороны РФ появился раздел о Параде Победы

2 часа назад
Злостные нарушители будут попадать в специальную базу ГИБДД

Злостные нарушители будут попадать в специальную базу ГИБДД

3 часа назад
Началась самая короткая рабочая неделя в году

Началась самая короткая рабочая неделя в году

3 часа назад

Трансляции

12:00

Пресс-конференция глав МИД РФ и Бангладеш
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
13:00

Вручение медалей "Герой Труда РФ"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Новые "Мстители" стартовали с рекорда

Новые "Мстители" стартовали с рекорда

9 часов назад
Пушков: пока Украина - пугало, а не пример демократии

Пушков: пока Украина - пугало, а не пример демократии

10 часов назад
В память героев тыла по Нижнему Тагилу пройдет "Бессмертный цех"

В память героев тыла по Нижнему Тагилу пройдет "Бессмертный цех"

2 часа назад
В Красноярск вернулась зима

В Красноярск вернулась зима

2 часа назад
Вучич пообещал побороться за Сербию на саммите в Берлине

Вучич пообещал побороться за Сербию на саммите в Берлине

3 часа назад
Полиция: стрелок в синагоге в Калифорнии действовал один

Полиция: стрелок в синагоге в Калифорнии действовал один

3 часа назад
Киселёв: Трамп выступил против свободы вообще

Киселёв: Трамп выступил против свободы вообще

13 часов назад
В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

В Консерватории пройдет гала-концерт с участием мировых звезд

33 минуты назад
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

2 часа назад
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране

26.04.2019 17:40
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04
Обзор смартфона Sony Xperia 10: сверхвысокий или сверхширокий?

Обзор смартфона Sony Xperia 10: сверхвысокий или сверхширокий?

1 час назад
Древнейшие в Америке следы человека найдены на юге Чили

Древнейшие в Америке следы человека найдены на юге Чили

1 час назад
Франция хочет предложить Евросоюзу отменить антироссийские санкции

Франция хочет предложить Евросоюзу отменить антироссийские санкции

3 часа назад
Премьер Испании Санчес: проблем с парламентом больше не будет

Премьер Испании Санчес: проблем с парламентом больше не будет

3 часа назад
Для репетиции Парада Победы 29 апреля в Москве перекроют ряд улиц

Для репетиции Парада Победы 29 апреля в Москве перекроют ряд улиц

4 часа назад
Акцию "Эскадрилья героев" в Хабаровске отменили из-за гибели пилотов

Акцию "Эскадрилья героев" в Хабаровске отменили из-за гибели пилотов

6 часов назад
Кучеров номинирован на звание самого ценного игрока НХЛ

Кучеров номинирован на звание самого ценного игрока НХЛ

6 часов назад
Появилось видео посадки в Йоханнесбурге лайнера Boeing 767 с горящим двигателем

Появилось видео посадки в Йоханнесбурге лайнера Boeing 767 с горящим двигателем

7 часов назад
Российские бойцы ММА устроили потасовку перед турниром

Российские бойцы ММА устроили потасовку перед турниром

8 часов назад
В канадском Калгари из-за сильного снегопада произошло порядка 130 аварий

В канадском Калгари из-за сильного снегопада произошло порядка 130 аварий

8 часов назад
Российские юниоры завоевали серебро чемпионата мира по хоккею

Российские юниоры завоевали серебро чемпионата мира по хоккею

9 часов назад
646
В Эстонии у границ с Россией начинаются учения НАТО "Весенний шторм - 2019"

В Эстонии у границ с Россией начинаются учения НАТО "Весенний шторм - 2019"

9 часов назад
В Нигерии группа вооруженных людей похитила двух иностранных сотрудников нефтяной компании

В Нигерии группа вооруженных людей похитила двух иностранных сотрудников нефтяной компании

9 часов назад
Президент Туркменистана и его внук записали рэп про жеребенка

Президент Туркменистана и его внук записали рэп про жеребенка

10 часов назад
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

10 часов назад
Как живут немцы в сибирской Аполлоновке

Как живут немцы в сибирской Аполлоновке

11 часов назад
Украину ждет война за парламентские мандаты

Украину ждет война за парламентские мандаты

11 часов назад
Крым удивляет: каждый здесь найдет свое

Крым удивляет: каждый здесь найдет свое

11 часов назад
Зеленский противоречит сам себе

Зеленский противоречит сам себе

12 часов назад
Умер бывший генконструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов

Умер бывший генконструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов

12 часов назад
Взрывы и дрон: ЧП у лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик

Взрывы и дрон: ЧП у лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик

12 часов назад
"Президентский" фрегат и рокировка Минобороны

"Президентский" фрегат и рокировка Минобороны

13 часов назад
Зеленский переименовался, Порошенко ждет благодарности

Зеленский переименовался, Порошенко ждет благодарности

13 часов назад
Как дед: Ким Чен Ын тоже поехал в Россию в 37

Как дед: Ким Чен Ын тоже поехал в Россию в 37

13 часов назад
Надеялся найти что-то ценное, а потерял руку: подробности взрыва в Питере

Надеялся найти что-то ценное, а потерял руку: подробности взрыва в Питере

14 часов назад
Норвежские ученые рассказали о влиянии видеоигр на детей

Норвежские ученые рассказали о влиянии видеоигр на детей

16 часов назад
Песков ответил на "тайный" вопрос

Песков ответил на "тайный" вопрос

20 часов назад
Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье

Названа тройка стран, где россияне чаще всего покупают жилье

22 часа назад
Самые красивые пасхальные яйца: какими их видят архитекторы

Самые красивые пасхальные яйца: какими их видят архитекторы

28.04.2019 10:30
Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana (ждать недолго!)

26.04.2019 19:13