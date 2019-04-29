Памятный сквер на месте "Зимней Вишни" откроют 1 сентября

Врио губернатора Кемеровской области на пресс-конференции рассказал о ходе работ на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня". Стало известно, что строительство памятного сквера на месте трагедии завершат до 20 августа. А 1 сентября состоится церемония открытия объекта, передает ГТРК "Кузбасс".

"Ландшафтный дизайн сквера разработали лучшие эксперты в этой области", — рассказал глава региона. Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Возгорание началось на 4 этаже, в батутной яме. Здесь также были расположены кинозалы, где в этот момент находились целые семьи. В общей сложности пожар унес жизни 60 человек, большая часть из них — дети.

Кроме того, Сергей Цивилев сообщил, что после того, как будет оцифрован Сосновый бор, специалисты оцифруют все города Кузбасса. Любой житель региона сможет увидеть каждое дерево в своем городе.