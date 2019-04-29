У "мухоморного" налетчика с топором нашли наркоплантацию в квартире

Более 100 кустов конопли обнаружили оперативники в квартире 42-летнего жителя Королева, который с топором в руках ограбил своего знакомого, сообщили в подмосковном управлении МВД. Допрос подозреваемого, который с трудом вспомнил свой год рождения, сняли на видео.

Мужчина признался, что "подсел" на мухоморы и прочие грибы еще в 14 лет и с тех пор не изменял своим привычкам, добавив в "рацион" травку. Тратиться на марихуану он не стал, решив организовать наркооранжерею в квартире — большая ее площадь была отдана под нужды кустов каннабиса и устройств, обеспечивающих их благоденствие. Тут же были найдены приспособления для измельчения, электронные весы, полимерные пакеты и порядка 150 граммов наркотиков.

"Я сейчас курю 50-60 косячков в день", — с гордостью заявил задержанный, который не помнил ни года своего рождения, ни причин, по которым к нему пришли следователи.

Как оказалось, что мужчину заподозрили в нападении на 23-летнего знакомого: он вломился в его квартиру с топором, избил владельца, разнес мебель и стены, после чего украл 840 тысяч рублей и скрылся. Большую часть средств к моменту появления полицейских он уже потратил.

Дожидаться суда, далеко не первого в жизни, подозреваемый в разбое, культивировании и употреблении наркотиков будет в следственном изоляторе.