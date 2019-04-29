Футболист сборной Чехии Шураль погиб в аварии с автобусом "Аланьяспора"

Игрок футбольной сборной Чехии и турецкого клуба "Аланьяспор" Йозеф Шураль скончался после автомобильной аварии, с которую попал автобус команды. ДТП случилось во время возвращения коллектива с игры против "Кайсериспора" в 5 км от Аланьи.

В происшествии всего пострадало семь игроков "Аланьяспора", но чеху досталось больше всех: сразу после аварии он был доставлен в госпиталь Аланьи, но спасти футболиста врачи не смогли.

"В результате несчастного случая с автобусом, перевозящим наших футболистов, игрок из Чехии Йозеф Шураль не был спасен, несмотря на вмешательство врачей частной больницы Алании. Он умер у нас на глазах", — с прискорбием сообщает Twitter "Аланьяспора".

При этом Шураль перешёл в турецкую команду лишь в январе нынешнего года, а ранее он играл за пражскую "Спарту". За футбольную сборную Чехии Йозеф с 2013 года сыграл 20 матчей и забил один гол.