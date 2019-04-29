Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая после двух матчей

Бывший капитан сборной Италии по футболу, и чемпион мира 2006 года Фабио Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая. 45-летний специалист возглавил китайскую национальную команду в марте текущего года.

Под руководством Канноваро китайцы провели всего два матча – со сборной Таиланда и Узбекистана. В обоих играх подопечные итальянского специалиста потерпели поражение.

"При всем уважении к Китаю, а это великая страна, я покидаю пост главного тренера сборной", – написал Каннаваро в китайской социальной сети Weibo.

Напомним, на этой должности Каннаваро сменил соотечественника Марчело Липпи, который ушел в отставку после неудачного выступления на Кубке Азии в январе 2019 года. Помимо этого, Каннаваро возглавляет китайскую команду "Гуанчжоу Эвергранд".