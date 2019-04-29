Начальник тюрьмы в Гуантанамо вышел из доверия

От должности освобожден начальник американского центра задержаний Гуантанамо контр-адмирал ВМС США Джон Ринг.

Он руководил тюрьмой с апреля 2018 года. Глава Южного командования ВС США адмирал Крэйг Фаллер освободил от должности Ринга еще 27 апреля, но стало известно об этом только сегодня. Причина отставки — утрата доверия к его способности управлять тюрьмой. Пост займет его заместитель, бригадный генерал Джон Хасси.

Тюрьма в Гуантанамо находится на Кубе. Она была основана на базе ВМС США в 2002 году. Это лагерь для обвиняемых в терроризме. Как сообщает "Интерфакс", сейчас там находятся около 40 заключенных. В середине 2003 года их число составляло 700 человек. За время 17-летнего существования этого учреждения в нем сменилось 17 руководителей.

Барак Обама в 2008 году обещал закрыть тюрьму. Однако Конгресс тогда выступил против. В январе 2018 года Дональд Трамп отменил приказ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо.