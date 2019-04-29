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29 апреля 201911:15

Тепло в Москву вернется после снега

фото: Global Look Press

В Московском регионе первые праздничные дни мая сохранится прохлада, но к субботе-воскресенью может потеплеть до 22 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра России, во вторник будет еще прохладно: ночью -3, +2, днем +12, +14. 1 мая ночью — от -3 до +2, днем +14, +16. Возможен мокрый снег.

2 мая +12, +14, температура начнет повышаться с каждым днем на пару градусов.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в итоге к 4-5 мая столбики термометров в столичном регионе покажут от 17 до 22 градусов, передает "Интерфакс".

Сильных осадков не будет, небольшие дожди возможны 2 и 4 мая, однако существенными они не будут. "При этом осадки были бы благом — их давно не было, в апреле был дефицит осадков", — добавил Вильфанд.

По информации метеобюро Москвы и области, с начала апреля на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало лишь 8,6 мм осадков, это стало минимальным значением почти за 100 лет.

 

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