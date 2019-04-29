Ребенок выпал из движущейся машины в Уфе

Башкирские инспекторы разыскивают водителя черной легковушки, из салона которой на ходу выпал ребенок. Камера регистратора запечатлела едва не обернувшийся серьезными травмами инцидент.

ДТП, по предварительным данным, произошло в минувшие выходные на пересечении улиц Губайдуллина и Кирова в Уфе. На кадрах видно, как во время поворота из задней двери машины на проезжую часть выпал ребенок. Юный пассажир быстро поднялся на ноги, отряхнулся и забрался в салон — на его счастье, рядом не было других машин.

Сотрудники ДПС пообещали привлечь водителя к административной ответственности за нарушение правил перевозки ребенка, однако прежде им предстоит найти его.