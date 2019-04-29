Тренер "ПСЖ" Тухель: у команды есть психологические проблемы

Немецкий наставник чемпионов Франции по футболу из "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель после поражения его команды от "Ренна" в финале Кубка Франции (2:2, по пенальти 5:6) признал, что парижане никак не могут справиться с психологией.

Напомним, что "ПСЖ" в нынешнем сезоне вновь досрочно стал чемпионом страны, однако провалился в трех других турнирах. До поражения в Кубке Франции подопечные Тухеля выбыли из Кубка французской лиги от скромного "Генгама" и в Лиге чемпионов от английского "Манчестер Юнайтед".

"Сложно отрицать, что у "ПСЖ" нет психологических проблем, — цитирует Тухеля французское издание Le Parisien. – Мы крайне нестабильны. Мы не прилагаем усилия, чтобы забить третий и четвертый гол. Поэтому я чувствую, что мы уязвимы".

По словам тренера, команде не хватает стабильности в игре, не только в атаке, но и в обороне: "Необходимо перекрывать свободные зоны и предотвращать контратаки. Мы недостаточно точны в своих действиях и не внимательны к деталям. Но я не сержусь на игроков. Я спокоен и чувствую, что они понимают мои подходы к игре".