Рахим Стерлинг признан лучшим молодым футболистом в Англии

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признан лучшим молодым игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). В борьбе за приз 24-летний англичанин обошел пятерых номинантов.

На награду, помимо Стерлинга, претендовали защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, полузащитник «Борнмута» Дэвид Брукс, хавбек «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс, полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва и форварда «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Стерлинг перешел в "Манчестер Сити" из "Ливерпуля" летом 2015 года за 63 миллиона евро. В составе "горожан" Рахим в текущем сезоне принял участие в 48 играх во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 17 голевых передач.

Напомним, в прошлом году награду получил также футболист "Манчестер Сити" немец Лерой Сане.