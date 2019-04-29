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29 апреля 201912:52

В Амурской области горит более 2,5 тысяч гектаров леса

ГТРК "Амур"

Режим ЧС введен в Свободненском районе. На протяжении трех дней здесь борются с масштабным лесным пожаром. Возгоранию присвоен высокий класс опасности. Огонь уже успел охватить более 2,5 тысяч гектаров территории, передает ГТРК "Амур"

На борьбу со стихией отправились около 60 пожарных. Задействована практически вся доступная спецтехника местного лесничества. В ближайшие дни отправят подмогу из других муниципалитетов региона. В администрации Свободненского района заявили, что угрозы для населенных пунктов нет, но площадь очага продолжает расти с каждым часом. 

Напомним, в выходные специалисты ликвидировали мощный пожар ликвидировали в Шимановском районе. Огонь успел подобраться к селу Джатва. Пламя прошло около 5 тысяч гектаров.

В настоящий момент природные пожары полыхают в 5 районах Приамурья. Спасатели предупреждают о возможном ухудшении ситуации из-за усиления ветра. МЧС напоминает, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителей области просят не выезжать в лес и оказаться от пикников на природе.

Текст: ГТРК "Амур"

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