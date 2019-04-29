Вячеслав Войнов может продолжить карьеру в "Автомобилисте"

Защитник Вячеслав Войнов, которому заокеанская Национальная хоккейная лига отказала в возвращении в свои клубы еще в течение одного сезона, похоже, нашел себе работу в стенах КХЛ. 29-летний оборонец принял предложение команды "Автомобилист" из Екатеринбурга.

Хоккеист, который выступал за сборную России, клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" и питерский СКА, получил в Северной Америке продление дисквалификации до конца сезона-2019-2020. Напомним, что Войнов покинул Калифорнию после суда по делу о домашнем насилии.

Попытка вернуться в Лос-Анджелес не удалась, и игрок вел переговоры с несколькими клубами Континентальной хоккейной лиги, сообщает издание "Бизнес Online", включая "Автомобилист" и челябинский "Трактор". Игрок в итоге принял предложение из Екатеринбурга и об этом на днях сообщат официально.