Экс-начальник УВД по Уфимскому району, обвиняемый в групповом изнасиловании, остается в СИЗО

Экс-начальнику УВД по Уфимскому району Эдуарду Матвееву продлен арест до 31 мая. Такое решение сегодня в принял суд. Так, бывший полицейский, обвиняемый в групповом изнасиловании дознавательницы остается в СИЗО еще на месяц. Как напоминает ГТРК "Башкортостан", на прошлой неделе решением суда была изменена мера пресечения Павлу Яромчуку, который так же проходит по громкому делу. Его отпустили под домашний арест.

Напомним, секс-скандал прогремел на всю страну в конце октября 2018 года. В полицию об изнасиловании заявила работающая дознавателем в отделе МВД России по Уфимскому району. Под обвинение попали начальник отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летний Павел Яромчук, начальник УВД Кармаскалинского района 50-летний Салават Галиев и начальник УВД по Уфимскому району 51-летний Эдуард Матвеев.