Греческого оператора убило фейерверком во время пасхальной "ракетной войны"

Традиционные "огненные" гулянья по случаю Пасхи на юго-западе Пелопоннеса завершились гибелью снимавшего действо телеоператора, сообщает издание "Вима". Последние минуты своей жизни 53-летний Костас Теодоракакис снял на видео.

Трагедия произошла вечером 28 апреля в греческой Каламате, когда на улицах города собралось множество зрителей, желающих понаблюдать за "войной фейерверков". Этот обычай, как гласят предания, уходит корнями во времена борьбы греков за освобождение от турецкого владычества, но эксперты отмечают, что, скорее всего, эта традиция зародилась еще во времена первых христианских общин, потому "танцы с огнем" и проходят в Пасхальную неделю.

Во время очередного выступления фрагмент самодельного фейерверка ударил в асфальт и отлетел в сторону, попав в голову Теодоракакиса, который вел прямую трансляцию. Пострадавшего быстро погрузили в карету скорой помощи, но по пути в больницу он скончался. У погибшего остались жена и двое сыновей.

Мэр Каламаты пообещал разобраться в произошедшем, но отказался запрещать "огненные" выступления, которые привлекают в город множество туристов. По его словам, следующем году на мероприятии будут усилены меры безопасности.