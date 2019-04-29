Владимир Филатов: ребята достойно играли в финале юниорского чемпионата мира

В финале юниорского чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России в овертайме проиграла команде Швеции со счетом 3:4. Главный тренер российской команды Владимир Филатов поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Поблагодарили ребят за те три года, что проработали с командой. За силы, за пот, за все, что они отдали этой команде. На всех турнирах мы были семьей, боролись за ведущие места, между тренерским штабом и игроками все было честно. Гордимся ими – они играли достойно в финальном матче. Поздравили с медалями. Пожелали им, чтобы это поражение стало самым горьким в их карьере, чтобы эти карьеры сложились удачно, – приводит слова Филатова пресс-служба ФХР. – Работать со сборной – это привилегия. Создавали команду из тех людей, кто готов сражаться за нее и за Россию".

Напомним, сборная Швеции впервые в своей истории стала победителем юниорского чемпионата мира. Россия в пятый раз и впервые с 2009 года завоевала серебро.