Подросток, напавший с ножом на школу в Перми, сядет на 7 лет

В Перми вынесли приговор школьнику, который обвинялся вместе со своим приятелем в нападении на школу. Его признали виновным в покушении на убийство двух и более лиц. В воспитательной колонии он проведет 7 лет, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Также подросток должен будет выплатить потерпевшим пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, его обязали наблюдаться у психиатра.

В декабре прошлого года его сообщник получил 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Также суд взыскал с него более 8 миллионов рублей в качестве компенсации морального и материального вреда потерпевшим.

15 января 2018 года двое подростков пришли в школу № 127 с ножами. Они нанесли ученикам и учительнице многочисленные ранения, после чего ранили ножами друг друга. В ходе нападения пострадали 15 человек. Возраст пострадавших детей — от 10 до 12 лет. Учительница получила 17 ножевых ранений, защищая школьников.

Между тем продолжается расследование еще одного уголовного дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, охранник пропустил школу несовершеннолетних с ножами.