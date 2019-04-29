В Кремле учли заявление Зеленского о выдаче российских паспортов

Пресс-секретарь президента России рассказал журналистам, что в Кремле внимательно следят за заявлениями избранного президента Украины Владимира Зеленского относительно предоставления гражданства РФ жителям Донбасса.

В ходе этой заочной дискуссии, которая идет у него с Владимиром Путиным, Кремль все "тщательно фиксирует" и "принимает во внимание".

Так Дмитрий Песков ответил на вопрос, не разочарован ли Кремль риторикой и реакцией Зеленского на решение российского президента предоставить жителям Донбасса гражданство РФ в упрощенном порядке.

При этом он отметил, что говорить о конкретных решениях по упрощению получения украинцами российских паспортов пока рано, передает РИА Новости.

Песков также подчеркнул, что на минувшей неделе Владимир Путин достаточно четко изложил свой подход по данному вопросу.

Несколько дней назад президент России заявил о готовности вести диалог с Зеленским, однако при этом отметил, что не понимает, как можно пытаться решить внутриукраинскую проблему юго-востока страны, де-факто отказываясь от основных положений минских договоренностей.

"Поэтому позиция России здесь абсолютно ясна", — цитирует "Интерфакс" слова Пескова.

Избранный президент Украины ранее заявил, что украинцы люди свободные, прекрасно знают цену российскому паспорту, и "не советовал бы российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ".

По словам Зеленского, "возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием (российской) пропаганды", и "возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований".

Он сообщил, что готов "предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями".

"Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" — в Ростове или Магадане", — говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба Зеленского.