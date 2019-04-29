В Италии отменили скоростной поезд из-за пьяных машинистов

В Италии проводник не позволил составу отправиться в пункт назначения, заметив, что бригада машинистов скоростного поезда Брешия-Неаполь пьяна, передает РИА Новости.

По информации итальянской железнодорожной компании Trenitalia и железнодорожной полиции Ломбардии, в воскресенье утром по телефону оперативной линии обратился проводник одного из экспрессов, который сообщил о своем коллеге-машинисте, собиравшимся вести поезд в нетрезвом виде​​​.

Как объяснил 35-летний машинист, он и его более молодой напарник "перебрали" за ужином и не успели протрезветь – поезд должен был отправиться в 5:17 утра воскресенья. Второй 23-летний машинист не смог покинуть гостиницу.

Добравшийся до вокзала машинист зашел в кабину поезда, включил его системы, но двери открывать не стал. Купившие билеты на столь ранний поезд 67 пассажиров не смогли попасть внутрь вагонов. Позже их пересадили на другой поезд, который должен был доставить их в соседний Милан, а оттуда в Неаполь.

Trenitalia отменила поезд, "убедившись в неспособности команды к его управлению". В компании заявили, что подобный случай произошел впервые.

Уровень алкоголя в крови машиниста достиг почти 2 граммов на литр, что в 4 раза превышает допустимые нормы. Расследование инцидента ведет прокуратура.