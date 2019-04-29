В Петербурге создали первую в мире детскую фенологическую службу

В Петербурге появилась первая в мире детская фенологическая служба. Она заработала на базе детских садов. Таким образом, дети делают то, что у них получается лучше всего - наблюдают за природой. Результаты своих наблюдений малыши будут передавать специалистами Фенологического центра при Ботаническом институте. После чего учёные смогут составить карты изменений в природе, равных по точности которым нет больше нигде в мире.

Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", фенологические отделения уже действуют в нескольких садиках города, а в перспективе аналогичные площадки должны появяться сначала в каждом районе, а потом и по всей стране.

Напомним, фенология – наука о сезонных изменениях в развитии растений и животных, сроках их наступления и продолжительности фаз развития, а также установлении зависимости от метеоусловий и места наблюдения. Традиционный метод сбора фенологической информации – визуальный, он не требует специального оборудования и приборов, и может быть организован в любой природной зоне по всему миру.