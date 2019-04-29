Шестеро детей надышались дымом при пожаре в храме в Челябинской области

Группа дошкольников надышалась дымом во время пожара в церкви в Челябинской области. Спасение деревянного храма Спиридона Тримифунтского в поселке Межевой сняли на видео.

Пламя вспыхнуло в тот момент, когда прибывшие на экскурсию дети поднялись на колокольню. Их быстро спустили вниз, но четыре девочки и два мальчика 6-7 лет от роду надышались дымом. Медицинская помощь им, впрочем, не понадобилась.

Очевидцы утверждают, что пожар начался с притвора, а к моменту прибытия спасателей огонь перекинулся на крышу и колокольню, передает "Сатка74". Примерно за полчаса они совладали с огнем и отстояли храм, но для этого им пришлось разобрать часть крыши. Священнослужители успели вынести из церкви евангелие, несколько икон и часть утвари.

Это не первый пожар в храме — несколько лет назад в колокольню попала шаровая молния.