На Южном Урале во время службы загорелась церковь

Во время службы в поселке Межевой загорелся храм. ЧП произошло в Саткинском районе. Десять прихожан успели покинуть церковь до приезда пожарной бригады. Известно, что среди них было шесть детей, передает корреспондент ГТРК "Южный Урал". На месте происшествия продолжают работать спасатели.

Возгорание началось около 12 дня на крыше деревянного здания. Пламя охватило 30 кв. метров площади постройки. Пожару присвоили повышенный ранг опасности. Информация о пострадавших в настоящий момент отсутствует, однако детей отправили на осмотр к врачам.

"Открытое горение ликвидировали. Наши огнебоцы смогли отстоять конструкцию. Работали по повышенному рангу сложности. До прибытия пожарных подразделений люди успели покинуть строение. Шестерых детей направили на осмотр. По его результатам медработники решат, кого нужно госпитализировать", — сообщили в пресс-службе МЧС.

По словам местных жителей, церковь сильно пострадала. Пожарные начали проливку и разбор обрушившихся конструкций строения. Мы продолжаем следить за развитием событий.