На Южном Урале во время службы загорелась церковь
Во время службы в поселке Межевой загорелся храм. ЧП произошло в Саткинском районе. Десять прихожан успели покинуть церковь до приезда пожарной бригады. Известно, что среди них было шесть детей, передает корреспондент ГТРК "Южный Урал". На месте происшествия продолжают работать спасатели.
Возгорание началось около 12 дня на крыше деревянного здания. Пламя охватило 30 кв. метров площади постройки. Пожару присвоили повышенный ранг опасности. Информация о пострадавших в настоящий момент отсутствует, однако детей отправили на осмотр к врачам.
"Открытое горение ликвидировали. Наши огнебоцы смогли отстоять конструкцию. Работали по повышенному рангу сложности. До прибытия пожарных подразделений люди успели покинуть строение. Шестерых детей направили на осмотр. По его результатам медработники решат, кого нужно госпитализировать", — сообщили в пресс-службе МЧС.
По словам местных жителей, церковь сильно пострадала. Пожарные начали проливку и разбор обрушившихся конструкций строения. Мы продолжаем следить за развитием событий.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Кремле учли заявление Зеленского о выдаче российских паспортов
- Подросток, напавший с ножом на школу в Перми, сядет на 7 лет
- Злостные нарушители будут попадать в специальную базу ГИБДД
- В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой
- На сайте Минобороны появился раздел о Параде Победы
Самое читаемое
-
Тела пропавшей в декабре семьи с тремя детьми нашли в колодце
- Виктор Началов о последнем дне Юлии: она нас слышала
- Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде
- Участник недели моды скончался прямо на подиуме. Видео
- Пять человек утонули в реке по пути на кладбище
Телеканал "Россия"
-
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- В Москве прошла вечеринка "Евровидения"
- После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата
- #Шок! Певец Прохор Шаляпин тайно похоронил отца
Вести.Экономика
-
США и Китай выходят на финишную прямую в торговых переговорах
- 8 главных причин войны
- Обвал начинается? Цены на нефть за два дня рухнули на 5%
- Заседание ФРС: что регулятор готовит рынкам на этой неделе?
- Прогноз: вместо трибун рубль в праздники примерится к "гильотине"
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
В России жестоко уничтожают нелегальные "Фольксвагены" (видео)
- Хит-парад. Самые прожорливые кроссоверы и внедорожники
- Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала
- "Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской
- Проезд по трассе М-4 дорожает: еще одним бесплатным участком стало меньше
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Почему переедать на праздники не так уж вредно
- Есть вопрос: может ли кофеин сделать тренировки эффективнее
- К 2050 году от супербактерий будет умирать больше людей, чем от рака
- Уборка и стирка полезны для мозга
- Говорят ученые: вейпинг может вызывать никотиновые судороги
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Уроки шитья, пекарни, концерты и ярмарки: куда приглашает фестиваль "Пасхальный дар"
- Уроки репетитора-садиста оценили по УК
- Дорогами Победы: "Ночные волки" взяли курс на Берлин
- Невероятно характерная и неподражаемая: Элина Быстрицкая останется в сердцах навсегда
- Пожар в Университете имени Губкина: причиной могло быть короткое замыкание
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Детектор тёмной материи обнаружил самое редкое событие, когда-либо наблюдавшееся наукой
- В электронных сигаретах найден неожиданный источник опасности
- Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях
- Страшно красив: у древнего краба были огромные глаза и странный рот
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом