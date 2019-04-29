Украинский министр назвал донбассцев негодяями

Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей Донбасса негодяями. Это заявление он сделал после того, как дал интервью телеканалу BBC. Разговор, по словам чиновника, занял около получаса, однако журналисты взяли из него всего одну фразу, которая якобы отражает его отношение ко всем гражданам ДНР и ЛНР, пишет Рева на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр утверждает, что негодяями он считает только тех, кто воюют против собственной армии. Платить таким людям пенсии недопустимо. Однако тех жителей республик, кто не помогает ополчению, Рева называет заложниками. Они заслуживают поддержки и защиты со стороны правительства Украины.

На данный момент, сообщает агентство ТАСС, пенсии на территории ДНР и ЛНР не выплачивают. Для получения денег нужно ехать в населенные пункты, которые контролируют украинские власти. Однако далеко не все могут это сделать: не позволяет состояние здоровья, боятся преследования спецслужб. По данным миссии ООН, свыше 700 тысяч пенсионеров в Донбассе лишились законных пособий.