Юрий Семин: чемпионские амбиции есть, потому что мы еще действующие чемпионы

В матче 26-го тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на своем поле обыграл красноярский "Енисей" со счетом 2:1. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Самое важное, что мы взяли три очка в тяжелой борьбе. Матч получился сложным – у нас было много замен в составе, много травмированных, – приводит слова Семина пресс-служба "Локомотива". – Выбыли два центральных защитника, до этого не играл Игнатьев и сейчас непонятно, что с ним будет. Когда три-четыре футболиста выпадают из обороны – это серьезно".

Семин заявил, что у "Локомотива" еще остались чемпионские амбиции: "Амбиции есть, потому что мы еще действующие чемпионы. Чтобы попасть в Лигу чемпионов, нужно бороться за первое место. «Зениту» будет сложно потерять такое количество очков, но мы продолжаем борьбу".