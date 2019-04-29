"Милан" не будет увольнять Дженнаро Гаттузо до конца сезона

Несмотря на неудачи последнего времени итальянский футбольный клуб "Милан" не будет проводить ротацию на тренерском посту. Руководство "россонери" не станет увольнять наставника команды Дженнаро Гаттузо, которому отставку прочат в прошлой осени.

Неудачи сезона нашли свою кульминацию на прошлой неделе: "Милан" в полуфинале выбыл из Кубка Италии, проиграв римскому "Лацио", а в чемпионате Серии "А" упал на 7-е место после 34-го тура, все более отдаляясь от зоны Лиги чемпионов.

Тем не менее, как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, в клубе решили не увольнять Гаттузо до конца сезона. Владельцы и ведущие менеджеры "Милана" на данный момент не видят альтернативы тренеру и пока ни с кем не ведут предметные переговоры.