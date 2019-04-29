Владимирский водитель без прав сбил ребенка на переходе и скрылся с места

Юный житель Коврова попал под колеса легковушки, когда с велосипедом в руках перебегал проезжую часть по "зебре". Водитель ограничился осмотром места ДТП, после чего уехал, даже не вызвав скорую помощь. Момент столкновения сняла камера регистратора.

Авария произошла около девяти часов утра в понедельник, 29 апреля, на Муромской улице. Водитель автобуса остановился, чтобы пропустить школьника, но владелец Fiat Albea не обратил на это внимания и не притормозил перед переходом. От удара мальчика отбросило на несколько метров в сторону, на ноги он поднялся, но только для того, чтобы уйти с проезжей части, после чего упал.

Виновник ДТП поспешил на помощь, но, поговорив с пострадавшим, сел в машину и уехал. Спустя час инспекторы нашли брошенный автомобиль в лесном массиве, а немногим позже задержали и его владельца. Как оказалось, у мужчины не было водительских прав.

Мальчика доставили в больницу, о полученных им травмах ничего не сообщается.