В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой

В Малом театре 29 апреля прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой. Поклонники ее творчества, друзья и коллеги с цветами идут в центр Москвы — на Театральную площадь, чтобы проводить в последний путь легендарную актрису.

Гражданская панихида проходит в зрительном зале основной сцены Малого театра, в котором служила Элина Быстрицкая почти 60 лет. На сцене стоит почетный караул, передает "Интерфакс".

После церемонии прощания актрису, которая ушла из жизни 26 апреля – через 12 дней после 91-го дня рождения, похоронят на Новодевичьем кладбище столицы.

Элина Авраамовна была ветераном Великой Отечественной войны: в 13 лет она пошла работать санитаркой в передвижной госпиталь. В Малом театре Москвы актриса играла с 1958 года. Дебютной для нее там стала роль леди Уиндермиер в спектакле "Веер леди Уиндермиер" Оскара Уайльда.

Актриса снималась во многих известных советских фильмах, но самая звездная роль Быстрицкой в кино – роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1958 года).



В последние 10 лет жизни она нередко выступала с концертами, на которых исполняла песни военных лет и романсы.

С 1978 года Элина Авраамовна преподавала в Высшем театральном училище имени Щепкина и в ГИТИСе имени Луначарского.

Кроме того, она была президентом благотворительного Фонда в поддержку искусства и науки, профессором, академиком нескольких академий, вице-президентом Международного фонда охраны здоровья матери и ребенка.

Элина Быстрицкая была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством", являлась лауреатом премий "Триумф", "Золотая Маска" и многих других.