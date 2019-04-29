1 мая телеканал "Россия 1" покажет новое шоу "100янов"

Телеканал "Россия 1" запускает шоу "100янов". В новом юмористическом проекте Юрий Стоянов примерит на себя разнообразные роли, не только мужские, но и женские — от инспектора ГИБДД до агента по продаже квартир или заботливой мамаши, обремененной дочкой на выданье.

В скетчах также примут участие известные актеры Владимир Меньшов, Мария Аронова, Виктор Сухоруков, Михаил Ефремов, Игорь Золотовицкий, Петр Красилов, Андрей Мерзликин, Дмитрий Певцов и многие другие. Зрители увидят их в неожиданных амплуа.

Первый выпуск юмористического шоу телеканал "Россия 1" покажет 1 мая в 19:00.