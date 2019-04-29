Экс-наставник сборной России Олег Знарок возглавил "Спартак"

Экс-наставник сборной России, петербургского СКА и столичного "Динамо" Олег Знарок назначен новым главным тренером московского "Спартака". Контракт с 56-летним специалистом подписан по схеме "1+1".

"Олег Знарок не нуждается в особом представлении. Это специалист, который доказал свою профессиональную состоятельность как в России, так и на самом серьезном международном уровне, – заявил генеральный менеджер "красно-белых" Алексей Жамнов, слова которого приводит пресс-служба "Спартака". Но, приглашая Знарка, мы ориентировались не на регалии, а на его общее видение того, по каким принципам должна строиться работа тренерского штаба, как должна играть команда".

Специалист имеющий гражданство России, Латвии и Германии, трижды приводил свои команды к победам в Кубке Гагарина – дважды под его руководством победило «Динамо» и один раз питерский СКА.

Сборную России, которую он возглавлял с 2014 по 2018 год, Знарок привел к золотым медалям на чемпионате мира 2014 года и Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

Напомним, "Спартак" по итогам регулярного чемпионата КХЛ с 64 очками занял седьмое место в Западной конференции, одержав 28 побед в 62 играх. В 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина "красно-белые" в серии до четырех побед уступили СКА (2:4).