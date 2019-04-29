29 апреля 201913:44
Очевидцы сняли на видео фатальное падение крана в Сиэтле
Момент падения строительного крана в американском Сиэтле, в результате которого погибли четыре человека, попал на видео.
Трагический инцидент произошел в 15:29 27 апреля по местному времени (01:29 по Москве 28 числа), когда рабочие демонтировали ставшую характерной чертой городского горизонта "высотку". На кадрах видно, как кран падает на крышу нового кампуса Google, а его крупные части накрывают следующие по одной из самых загруженных магистралей города автомобили.
Жертвами ЧП стали четыре человека, в том числе студентка местного университета и двое рабочих, еще по меньшей мере три человека получили травмы.
Управление по охране труда США начало расследование в отношении компаний, занимавшихся демонтажем конструкции.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Кремле учли заявление Зеленского о выдаче российских паспортов
- Подросток, напавший с ножом на школу в Перми, сядет на 7 лет
- Злостные нарушители будут попадать в специальную базу ГИБДД
- В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой
- На сайте Минобороны появился раздел о Параде Победы
Самое читаемое
-
Тела пропавшей в декабре семьи с тремя детьми нашли в колодце
- Виктор Началов о последнем дне Юлии: она нас слышала
- Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде
- Участник недели моды скончался прямо на подиуме. Видео
- Пять человек утонули в реке по пути на кладбище
Телеканал "Россия"
-
Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- В Москве прошла вечеринка "Евровидения"
- После диагноза "рак" Месхиев превратился для Кузьминой из мужа-врага в друга-брата
- #Шок! Певец Прохор Шаляпин тайно похоронил отца
Вести.Экономика
-
США и Китай выходят на финишную прямую в торговых переговорах
- 8 главных причин войны
- Обвал начинается? Цены на нефть за два дня рухнули на 5%
- Заседание ФРС: что регулятор готовит рынкам на этой неделе?
- Прогноз: вместо трибун рубль в праздники примерится к "гильотине"
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
В России жестоко уничтожают нелегальные "Фольксвагены" (видео)
- Хит-парад. Самые прожорливые кроссоверы и внедорожники
- Обновленная Lada Granta получила новые опции и подорожала
- "Ладу 4x4" могут снабдить полностью независимой подвеской
- Проезд по трассе М-4 дорожает: еще одним бесплатным участком стало меньше
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Почему переедать на праздники не так уж вредно
- Есть вопрос: может ли кофеин сделать тренировки эффективнее
- К 2050 году от супербактерий будет умирать больше людей, чем от рака
- Уборка и стирка полезны для мозга
- Говорят ученые: вейпинг может вызывать никотиновые судороги
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Уроки шитья, пекарни, концерты и ярмарки: куда приглашает фестиваль "Пасхальный дар"
- Уроки репетитора-садиста оценили по УК
- Дорогами Победы: "Ночные волки" взяли курс на Берлин
- Невероятно характерная и неподражаемая: Элина Быстрицкая останется в сердцах навсегда
- Пожар в Университете имени Губкина: причиной могло быть короткое замыкание
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Детектор тёмной материи обнаружил самое редкое событие, когда-либо наблюдавшееся наукой
- В электронных сигаретах найден неожиданный источник опасности
- Вакцину против рака толстой кишки проверили на людях
- Страшно красив: у древнего краба были огромные глаза и странный рот
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом
Сегодня
Путин предложил Зеленскому вернуть паспорт Саакашвили
27 минут назад
В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой
1 час назад
Украинский министр назвал донбассцев негодяями
1 час назад
Трансляции
8 главных причин войны
3 часа назад
Тепло в Москву вернется после снега
3 часа назад
Джакарта больше не столица Индонезии
3 часа назад
На Шри-Ланке запретили закрывать лица
5 часов назад
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей
22.04.2019 15:04
В Воркуте из забитой канализации достали простыню
2 часа назад
Восстанавливать кости после перелома будут уколами
3 часа назад
Судебные приставы спели для должников
3 часа назад
Начальник тюрьмы в Гуантанамо вышел из доверия
4 часа назад
Древнейшие в Америке следы человека найдены на юге Чили
5 часов назад
В Красноярск вернулась зима
7 часов назад
Полиция: стрелок в синагоге в Калифорнии действовал один
8 часов назад
Началась самая короткая рабочая неделя в году
8 часов назад
Российские бойцы ММА устроили потасовку перед турниром
12 часов назад
Новые "Мстители" стартовали с рекорда
14 часов назад
Крым удивляет: каждый здесь найдет свое
16 часов назад