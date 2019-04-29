Очевидцы сняли на видео фатальное падение крана в Сиэтле

Момент падения строительного крана в американском Сиэтле, в результате которого погибли четыре человека, попал на видео.

Трагический инцидент произошел в 15:29 27 апреля по местному времени (01:29 по Москве 28 числа), когда рабочие демонтировали ставшую характерной чертой городского горизонта "высотку". На кадрах видно, как кран падает на крышу нового кампуса Google, а его крупные части накрывают следующие по одной из самых загруженных магистралей города автомобили.

Жертвами ЧП стали четыре человека, в том числе студентка местного университета и двое рабочих, еще по меньшей мере три человека получили травмы.

Управление по охране труда США начало расследование в отношении компаний, занимавшихся демонтажем конструкции.