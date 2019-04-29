В Москве во время репетиции обстреляли юного артиста

Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, 28 апреля из медучреждения Москвы поступило сообщение о том, что туда доставлен подросток 2005 года рождения.

Он рассказал, что его обстреляли из пневматического пистолета во время репетиции в театре самодеятельности.

Подразделение по делам несовершеннолетних полиции Москвы начало проверку.

Между тем, источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что пистолет принесли в театральный кружок для имитации применения оружия во время спектакля, и выстрелы в подростка, вероятно, были сделаны по ошибке.

Директор школы "Покровский квартал" Илья Новокрещенов, со своей стороны, заявил, что никакого инцидента со стрельбой из пневматического оружия не было, а у учащегося был игрушечный пистолет.

По его словам, "вечером 27 апреля учащиеся 8 класса репетировали спектакль по произведению Владимира Соллогуба "Беда от нежного сердца".

Во время сцены дуэли, сказал Новокрещенов, один из мальчиков вошел в образ и вместо реквизита взял принесенный из дома игрушечный пистолет.

"Ребята начали дурачиться, и одна из пластмассовых пулек попала школьнику в нос", — пояснил директор школы. По его словам, мальчика "оперативно отвезли в травмпункт, где пульку достали".

При этом Новокрещенов пообещал, что администрация школы усилит контроль за обеспечением безопасности школьников.