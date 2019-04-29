Из одного аварийного жилья в другое: в Подольске люди вынуждены ютиться в развалинах

Жильцы одного из домов в подмосковном Подольске вынуждены жить на развалинах — иначе их условия не назовешь. Все обращения к местным властям результата пока не принесли. И это несмотря на то, что людей из аварийного жилья обещали переселить в новостройки почти 4 года назад.

Тамара Клейменова проводит экскурсию по своей квартире: стены уже давно покрылись грибком и плесенью, проводку все время замыкает от влаги.

"За нас некому хлопотать. Мне хоть перед смертью-то помыться в своей ванне, у меня не было горячей воды никогда", — жалуется Тамара Клейменова.

В этом полуразрушенном доме на Садовой улице живет еще порядка 20 семей. Большинство — пенсионеры. Их должны были переселить еще в 2015 в новостройки, но за это время уже неоднократно менялись и сроки, и застройщики.

"Пришел застройщик, торжественно при всех на совещании сказал, что есть 8 квартир. То есть расселить эту квартиру полностью, нашу квартиру и еще две квартиры. Прошло больше полутора лет и ничего. Куда эти восемь квартир делись? Неизвестно", — говорит Ольга Бухвостова.

А это одна из комнат уже в соседнем подъезде: находиться здесь опасно — 5 лет назад потолок обрушился прямо на головы жильцов.

"Все это продолжало сыпаться, падать. Тут же полетели в меня голуби из этого тумана — это было очень жутко", — вспоминает Татьяна Феденкова.

Семья вынуждена жить в съемной квартире и еще тратиться на адвокатов, чтобы судиться с администрацией.

- После суда администрация предоставила нам вот эту комнату — она после пожара. Так же нет потолка, такие же прогнившие стены. В общем, это кошмар и ужас.

В администрации уверяют, что это не месть, а просто ошибка системы.

"Техническая ошибка произошла в адресе. Смотровой талон выдан ошибочно, за что Феденкову принесены извинения за трату его личного времени", — уверяет Елена Вейер, исполняющая обязанности начальника отдела учета и распределения жилья администрации Подольска.

Но предлагать альтернативные варианты семье не торопятся. Вместо этого администрация обжаловала предыдущее решение суда и тянет время. Остальным жильцам этого дома тоже предлагают ждать — переселение снова перенесли на три года.