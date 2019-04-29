В Доме музыки пройдут праздничные концерты в честь Великой Победы
Одному из самых главных российских праздников – Дню Победы в Великой Отечественной войне – посвятят свои программы прославленные музыкальные коллективы со всей страны. В Московском международном Доме музыки состоятся концерты Президентского оркестра Российской Федерации (8 мая), Академического хора русской песни Российского государственного музыкального телерадиоцентра (9 мая) и Хора Валаамского монастыря (10 мая). В их исполнении прозвучат знаменитые мелодии и песни военных лет.
В преддверии праздника, 8 мая, в Светлановском зале ММДМ свой ежегодный проект, посвященный знаменательной дате, представит Президентский оркестр Российской Федерации. Для Дома музыки этот праздничный концерт давно уже стал доброй традицией, объединяющей разные поколения как на сцене, так и в зрительном зале. В концерте примут участие Ансамбль танца "Кудринка" и детский коллектив – Концертный хор "Московские колокольчики". В программу "Эти песни ковали Победу" вошли известные мелодии военных лет, песни из любимых кинофильмов, вальсы и танго.
Яркое красочное костюмированное представление с участием вокальной, оркестровой и танцевальной групп Академического хора русской песни пройдет в Доме музыки 9 мая, в праздник Великой Победы. На концерте "Нам дороги эти позабыть нельзя" прозвучат песни, ставшие частью военной истории России: "Синий платочек", "Темная ночь", "Смуглянка", "Соловьи", "Огонек", "Яблочко", "Вечер на рейде", "Дорога на Берлин" и многие другие.
Дню Великой Победы посвятит свое выступление Праздничный хор Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, уникальный коллектив, продолжающий традиции валаамского церковного пения. В программу концерта 10 мая вошли пасхальные литургические гимны, древние распевы, шедевры русской духовной и вокально-хоровой музыки (Чеснокова, Глинки, Рахманинова, Прокофьева и др.), а также любимые несколькими поколениями россиян песни о войне (Молчанова, Соловьева-Седого, Тухманова) и старинные казачьи песни.
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