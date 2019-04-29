Ген верности: Лазарев-младший признался, что родители оставили его без выбора

Александр Лазарев-младший в "Судьбе человека" признается, что выбора у него, по сути, не было – ни какую профессию выбрать, ни какие отношения строить. Примером с детства были отношения между его родителями – Александром Лазаревым и Светланой Немоляевой.

А из их семьи, если считать бабушек и дедушек, вообще можно было бы составить киногруппу, шутит Лазарев-младший.

Тем не менее, "пользоваться" знаменитой фамилией ему не хотелось, так что в своих первых студенческих картинах он снимался под псевдонимом.

Встал вопрос о псевдониме и во время съемок фильма "Село Степанчиково и его обитатели", в котором Лазарев-младший сыграл вместе с родителями.

Было решено взять псевдоним "Трубецкой", но он прижился лишь на одну картину. "Все это глупо выглядело", – признается актер и говорит, что с тех пор он – Лазарев-младший, и менять или убирать эту приставку не собирается.

Теперь он и сам – известный актер, сыгравший десятки ролей в кино, звезда легендарного Ленкома, но не стесняется говорить о том, что к поступлению в театральный его готовил отец.

На отношения родителей он ориентировался и в представлении о своей семейной жизни. И если по ранней юности, которую, по сути, провел за кулисами, Александр влюблялся по очереди во многих молоденьких актрис, то когда увидел Алину на пороге своего дома, то понял сразу: он на ней женится.

"Если ты действительно встретил свою любовь, важно ее не упустить", – формулирует, пожалуй, главный жизненный принцип сын Александра Лазарева и Светланы Немоляевой.

Когда Александр и Алина поженились, им было едва за 20, так что и его, и ее родители не были единодушны в радостном порыве от созданий этой молодой семьи.

Однако гены верности, видимо, передаются по наследству, рассуждает Лазарев-младший. Несмотря на испытания толпами поклонниц и другими непростыми обстоятельствами, брак их выстоял, поскольку Александр сумел перенести родительские любовь и нежность в свою семью.

Какой спектакль, где играли его родители, произвел самое сильное впечатление на Лазарева-младшего? Где он познакомился со своей супругой Алиной? Кто из семьи актера поначалу резко высказался против этого раннего брака, а кто с воодушевлением поддержал?

Как Светлана Немоляева отреагировала на рождение внучки? И что услышал от Андрея Миронова маленький Александр, когда отец познакомил сына с великим актером?

В "Судьбе человека" Александр Лазарев-младший делится своими семейными секретами со зрителями и ведущим программы Борисом Корчевниковым.